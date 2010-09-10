Рулонные бумажные полотенца оптом

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Serega33
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 14:24

Рулонные бумажные полотенца оптом

Сообщение Serega33 » Вчера, 13:19

Всем привет. Есть вопросик. Где можно заказать рулонные бумажные полотенца оптом?
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ivanklesh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2019, 16:53

Re: Рулонные бумажные полотенца оптом

Сообщение ivanklesh » Сегодня, 16:13

Здравствуйте, большой ассортимент бумажных рулонных полотенец вы можете найти здесь. Наш магазин давно работает с этим поставщиком. За всё время сотрудничества не возникало никаких недопониманий, всё всегда проходило гладко. Рекомендую и вам работать с ними.
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