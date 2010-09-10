Рулонные бумажные полотенца оптом
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Рулонные бумажные полотенца оптом
Всем привет. Есть вопросик. Где можно заказать рулонные бумажные полотенца оптом?
Re: Рулонные бумажные полотенца оптом
Здравствуйте, большой ассортимент бумажных рулонных полотенец вы можете найти здесь. Наш магазин давно работает с этим поставщиком. За всё время сотрудничества не возникало никаких недопониманий, всё всегда проходило гладко. Рекомендую и вам работать с ними.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя