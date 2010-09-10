Казино

Обсуждения качества связи операторов мобильной связи в Рязани и области. Тарифы. Обсужденеие моделей телефонов, смартфонов. Прошивки, программы, отзывы владельцев.

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VladimirRon
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 17:43

Казино

Сообщение VladimirRon » 16 минут назад

Кто любит азартные игры?Я в этом деле еще совсем новичок. Посоветуйте мне нормальный сайт
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