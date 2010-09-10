кредиты
Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
кредиты
кредиты
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Re: кредиты
А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(
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