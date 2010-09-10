кредиты

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

кредиты

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 17:04

кредиты
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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: кредиты

Сообщение Аделаида Значко » Сегодня, 09:11

А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(
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