кредиты

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

кредиты

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июл 2019, 17:04

кредиты
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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: кредиты

Сообщение Аделаида Значко » Вчера, 09:11

А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: кредиты

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 08:50

Так сейчас выдают кредит без проверки кредитной истории , не переживайте. Тем более, если вы, к примеру, будете оформлять в том же банке, то они же будут знать причину испорченной КИ, и если всё действительно так, как вы рассказали, то проблем с оформлением точно не будет.
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