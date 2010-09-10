кредиты

Обсуждаем работу банков в Рязани. Помогаем выбирать вклады и кредиты. Ипотека и автокредиты.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

кредиты

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июл 2019, 17:04

кредиты
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Аделаида Значко
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49

Re: кредиты

Сообщение Аделаида Значко » 11 июл 2019, 09:11

А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: кредиты

Сообщение Алехандро Пенгер » 24 июл 2019, 09:46

Так сейчас выдают кредит без проверки кредитной истории , не переживайте. Тем более, если вы, к примеру, будете оформлять в том же банке, то они же будут знать причину испорченной КИ, и если всё действительно так, как вы рассказали, то проблем с оформлением точно не будет.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: кредиты

Сообщение sasha@vera » 22 сен 2019, 09:13

Аделаида Значко писал(а):А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(

Вот и мне тоже самое(Раз не заплатила в банк и всё:пиши пропало чистой и белой КИ. Но я не унывала, знала, что займы.рф помогут исправить КИ и денежки при первой же необходимости быстренько на карту переведут. Очень удобная система и сам https://xn--80anhm9e.xn--p1ai/ сайт компании займы.рф:никаких нет сложностей разобраться, как получить займ, как расплатиться. Так же радует, что 24 часа, в случае чего, а связи операторы займы.рф - поддержат, расскажут, помогут, коли помощь понадобится.
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: кредиты

Сообщение LarisaKrylova » Сегодня, 01:43

Аделаида Значко писал(а):А мне кредитную историю испортили мелкой просрочкой. И теперь даже не знаю, смогут ли мне повторно оформлять кредиты(

Вполне реально исправить кредитную историю, почитайте здесь https://kreditorpro.ru/category/ispravlenie-istorii/ Сразу хочу Вас настроить, не ищите сомнительные предложения сделать это за деньги, это банальное мошенничество. Восстановить репутацию за счет новых займов правильно и логично. Внимательно и спокойно разберитесь в возникшей проблеме, тогда будет легко принять оптимальное решение.
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: кредиты

Сообщение Bolotov_V » Сегодня, 01:49

LarisaKrylova, спасибо за информацию.
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