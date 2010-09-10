москва новостройки от застройщика цены

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NedvizhimostMSKtheve
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Зарегистрирован: Сегодня, 18:53

москва новостройки от застройщика цены

Сообщение NedvizhimostMSKtheve » Сегодня, 18:59

Классы жилья и их характеристики
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства разработал методику единой классификации многоквартирных домов, которая позволяет с учетом совокупности ряда признаков отнести новостройку к определенному классу.
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К таким признакам относятся:

Искусство (стандартный сиречь личный проект).
Остекление (использование отечественных, импортных деревянных тож стеклянных оконных пакетов, а также энергосберегающих стекол).
Фасон отделки квартиры и общественных зон/территорий (стандартная разве эксклюзивная украшение с применением стандартных сиречь высококачественных материалов).
Объемно-планировочные решения (планировка, мочь сноса стен внутри квартиры, подъем потолка).
Место квартиры (общая, жилая, место кухни).
Инженерные тенета (отопление, водо- и энергоснабжение, наличие автономных систем).
Прилегающая место и безопасность (наличие ограждения, детских и спортивных площадок, службы охраны, озеленения, ландшафтного дизайна, домофона, консьерж-сервиса, видеонаблюдения).
Инфраструктура новостройки (наличие отдельных нежилых помещений в соответствии с установленными требованиями и нормами).
Социальная инфраструктура (красивый фасон из окон, доступ к объектам социальной и исторической инфраструктуры, транспортная доступность).
Экологическая скарб и расположение.
Паркинг (наличие или отлучка подземного/наземного паркинга, возможность парковки для прилегающей территории).
Для основании приведенных выше характеристик можно выделить следующие классы новостроек:

Отличительные особенности жилых объектов бизнес-класса выглядят следующим образом:
недорогие новостройки
отдельный архитектурный и дизайнерский проект (будто присутствие планировании и отделки общественных и внутренних помещений, так и внешнего фасада и вида здания);
применение современных и новейших строительных материалов и технологий строительства;
использование современных пластиковых и деревянных оконных профилей импортного производства с отличной звукоизоляцией, увеличенная площадь остекления;
потолки высотой ? 2,75 м;
мочь свободной планировки в квартирах, балконы и лоджии громоздкий площади;
ради квартир, в которых не меньше 2-х комнат, предусматривается наличие двух и более санузлов;
использование высококачественных и дорогостоящих отделочных материалов (керамическая плитка, неестественный валун и другие декоративные элементы отделки);
площадь кухни – более 12 кв. м.;
наличие домофонов и металлических входных дверей;
консьерж-сервис с отдельным помещением, электромагнитные замки, круглосуточный пункт охраны, учение видеонаблюдения, прилегающая страна с ограждением;
повышенная тепло- и звукоизоляция входной группы;
аварийная учение электроснабжения дома;
центральная вентиляция и порядок климат-контроль, вероятно сплит-система;
скоростные импортные лифты с индивидуальной отделкой;
благоустроенная придомовая территория с озеленением и проработкой ландшафтного дизайна;
расположение в престижных (центральных) районах города с высокой концентрацией объектов административного, коммерческого и социального назначения;
наличие закрытого надземного/подземного паркинга или парковка на охраняемой прилегающей территории из расчета одно машино-место для 1 квартиру.
Без сомнения, проживание в квартире бизнес-класса довольно безопасным, комфортным и уютным.

Элитные новостройки
Элитное жилище неоднократно путают с бизнес-классом, что это неправильно из-за наличия множества принципиальных отличий.
Новостройка бизнес-класса – это качественно построенный дом в хорошем районе и с развитой инфраструктурой, тогда как элитное жилище может жаловаться для объект роскоши или детище искусства.
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