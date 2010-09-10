Казино, игры
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Казино, игры
Получается у кого-то выигрывать в казино?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48
Re: Казино, игры
Всегда по-разному, пробую играть в разных казино. Как только начал играть, то выигрыши были конечно незначительными, но я азартный человек и продолжаю играть дальше. Теперь сумы моих выигрышей выросли. Если интересно зайдите на kazino.com.ru и убедитесь.
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