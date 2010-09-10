Казино, игры

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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ТарасТ
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 май 2019, 09:37

Казино, игры

Сообщение ТарасТ » Сегодня, 11:21

Получается у кого-то выигрывать в казино?
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ValentinTeh
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 15:48

Re: Казино, игры

Сообщение ValentinTeh » Сегодня, 13:55

Всегда по-разному, пробую играть в разных казино. Как только начал играть, то выигрыши были конечно незначительными, но я азартный человек и продолжаю играть дальше. Теперь сумы моих выигрышей выросли. Если интересно зайдите на kazino.com.ru и убедитесь.
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