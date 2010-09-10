Ремонт квартир

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Ремонт квартир

Сообщение Noone » Сегодня, 11:57

Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
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