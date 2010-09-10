Ремонт квартир
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Ремонт квартир
Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
Re: Ремонт квартир
Ну можешь в принципе зайти в интернет и посмотреть, но там сейчас очень много сервисов, и лучше обращаться к проверенным, я попробую тебе помочь, но не обещаю, удачи.
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