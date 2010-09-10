Ремонт квартир

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Ремонт квартир

Сообщение Noone » 11 июл 2019, 11:57

Привет всем участникам форума, у меня вот какая проблема, дело в том , что я купил квартиру за маленькую цену но там только нету ремонта вообще и вот я ищу ребят которые смогли бы сделать капитальные ремонт я обратился именно сюда потому что тут очень общительный форум.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Ремонт квартир

Сообщение Meran » 11 июл 2019, 20:41

Ну можешь в принципе зайти в интернет и посмотреть, но там сейчас очень много сервисов, и лучше обращаться к проверенным, я попробую тебе помочь, но не обещаю, удачи.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ремонт квартир

Сообщение BlackFury » Сегодня, 09:16

Пробовал сперва я сам себе квартиру отремонтировать но как то у меня не особо все получалось так что я решил обратиться в компанию которая мне смогла сделать отличный ремонт а именно в эту http://firstremont.ru они сделали отличный ремонт по очень хорошей цене и все сделали очень хорошо и качественно.
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