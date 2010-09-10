Салюты

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Салюты

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 11:58

Добрый день господа! Мне нужно заказать салюты, фейерверки оптом??? кто знает с доставкой по всей России, уже везде обыскался но так и ничего не нашел.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Салюты

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 20:42

так сейчас много фирм этим занимаются, только обратитесь лучше сразу к производителям, а не в компании которые посредники
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