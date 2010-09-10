Продвижение сайта

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Продвижение сайта

Сообщение BlackFury » 11 июл 2019, 12:00

здравствуйте, не так давно открыл свой интернет магазин и как сами понимаете дела сейчас идут не совсем хорошо и я решил, что нужно нанять людей которые смогли бы продвинуть мой сайт и если вам не сложно помогите мне найти таких людей.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Продвижение сайта

Сообщение Noone » 11 июл 2019, 20:30

Привет! может вам надо найти форум по назначению? тут вы будете долго дожидаться ответа, и не факт что дождетесь. Если бы у меня был ответ конечно обсудили бы с вами эту тему. Лучше читайте отзывы в интернете, хотя и они бывают подкупными.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Продвижение сайта

Сообщение Meran » 50 минут назад

Если вас интересует продвижение сайта то обращайтесь к ним https://kruol.ru . Они пишут на сайте, что для эффективного продвижения сайта в поисковых системах немаловажную роль играет грамотное составление семантического ядра сайта. Для более подробной информации переходите к ним на сайт
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