Посоветуйте мне казино

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Посоветуйте мне казино

Сообщение Sumail » 11 июл 2019, 12:01

Здорова всем , люблю играть в карты и вот хочу поиграть в казино онлайн, но вот только не знаю в каком месте поиграть, так как не хочу попасть на лохотрон, вдруг вы играете или играли, напишите мне.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Посоветуйте мне казино

Сообщение Dendi1 » 11 июл 2019, 22:07

А зачем опыт в казино? Он там точно не нужен, тут любой может начать играть, знаний там не нужно. А вообще это азартные игры, не рекомендовал бы вам!
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Посоветуйте мне казино

Сообщение oleg2002209 » 39 минут назад

Приветик. Мой друг рассказал мне, что он зарабатывает на онлайн казино. Поначалу мне показалось, что это полный бред и почему-то не верилось. Решила всё-таки испытать своё счастье на http://zerkalo-casino3.net И действительно теперь Я зарабатываю там от 1000 руб и выше. На крупных ставках побаиваюсь играть, но в дальнейшем рискну.
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