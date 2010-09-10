Посоветуйте мне казино
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Посоветуйте мне казино
Здорова всем , люблю играть в карты и вот хочу поиграть в казино онлайн, но вот только не знаю в каком месте поиграть, так как не хочу попасть на лохотрон, вдруг вы играете или играли, напишите мне.
Re: Посоветуйте мне казино
А зачем опыт в казино? Он там точно не нужен, тут любой может начать играть, знаний там не нужно. А вообще это азартные игры, не рекомендовал бы вам!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Посоветуйте мне казино
Приветик. Мой друг рассказал мне, что он зарабатывает на онлайн казино. Поначалу мне показалось, что это полный бред и почему-то не верилось. Решила всё-таки испытать своё счастье на http://zerkalo-casino3.net И действительно теперь Я зарабатываю там от 1000 руб и выше. На крупных ставках побаиваюсь играть, но в дальнейшем рискну.
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