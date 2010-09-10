Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:07

Ребзя, всем привет, в общем то на днях у меня сломался глушитель, и теперь мне нужно его отремонтировать, но вот в каком автосервисе, мне неизвестно. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.