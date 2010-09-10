Ремонт глушителя

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт глушителя

Сообщение BlackFury » Сегодня, 12:07

Ребзя, всем привет, в общем то на днях у меня сломался глушитель, и теперь мне нужно его отремонтировать, но вот в каком автосервисе, мне неизвестно. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Ремонт глушителя

Сообщение Noone » Сегодня, 20:44

Могу сказать лишь, то что тебе стоит обратиться к сервисам у которых довольно таки огромный опыт, а к тем которые только создались не рекомендую
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