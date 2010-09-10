Ремонт глушителя

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт глушителя

Сообщение BlackFury » 11 июл 2019, 12:07

Ребзя, всем привет, в общем то на днях у меня сломался глушитель, и теперь мне нужно его отремонтировать, но вот в каком автосервисе, мне неизвестно. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Ремонт глушителя

Сообщение Noone » 11 июл 2019, 20:44

Могу сказать лишь, то что тебе стоит обратиться к сервисам у которых довольно таки огромный опыт, а к тем которые только создались не рекомендую
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Ремонт глушителя

Сообщение Meran » 32 минуты назад

Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам https://xn--80adbka0dkjjc6i.xn--p1ai Так как это проверенный автосервис, где работают профессионалы с колоссальным опытом роботы, кроме этого качество и скорость обслуживания там на реально достойном уровне, как собственно и цены на услуги.
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