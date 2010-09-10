Ремонт глушителя
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Ремонт глушителя
Ребзя, всем привет, в общем то на днях у меня сломался глушитель, и теперь мне нужно его отремонтировать, но вот в каком автосервисе, мне неизвестно. Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.
Re: Ремонт глушителя
Могу сказать лишь, то что тебе стоит обратиться к сервисам у которых довольно таки огромный опыт, а к тем которые только создались не рекомендую
Re: Ремонт глушителя
Был бы я на вашем месте, я несомненно обращался к этим ребятам https://xn--80adbka0dkjjc6i.xn--p1ai Так как это проверенный автосервис, где работают профессионалы с колоссальным опытом роботы, кроме этого качество и скорость обслуживания там на реально достойном уровне, как собственно и цены на услуги.
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