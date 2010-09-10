Казино онлайн

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Казино онлайн

Сообщение Sumail » 11 июл 2019, 12:09

Здорова всем , люблю играть в карты и вот хочу поиграть в казино онлайн, но вот только не знаю в каком месте поиграть, так как не хочу попасть на лохотрон, вдруг вы играете или играли, напишите мне.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Казино онлайн

Сообщение Dendi1 » 11 июл 2019, 22:22

Ой, ну как по мне это гиблое дело, и никчему хорошему оно явно не приведет, поэтому не думаю что тебе стоит начинать играть в казино.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: Казино онлайн

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 15:55

Тоже обожаю играть в карты, блэкджек или техасский холдем. Готов часами в эти карточные игры играть. Если захотите то присоединяйтесь ко мне. Играю на сайте Золотой Кубок в карточные игры https://goldcupua.com/ru/games/card там есть самые популярные вариации покера, блэкджека и т.д.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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