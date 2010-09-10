Сообщение Sumail » 11 июл 2019, 12:09

Здорова всем , люблю играть в карты и вот хочу поиграть в казино онлайн, но вот только не знаю в каком месте поиграть, так как не хочу попасть на лохотрон, вдруг вы играете или играли, напишите мне.