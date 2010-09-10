Питьевая вода

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Питьевая вода

Сообщение Noone » Сегодня, 12:09

Доброго времени суток. Какую питьевую воду посоветуте покупать в Томске? Недавно начали брать томскую кристальную, остались недовольны количеством накипи в чайнике. Подскажите пожалуйста по опыту какая вода лучшая? Заранее спасибо.
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