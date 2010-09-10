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Noone Гость RZN.info Сообщения: 25 Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22 Питьевая вода Цитата Сообщение Noone » Сегодня, 12:09 Доброго времени суток. Какую питьевую воду посоветуте покупать в Томске? Недавно начали брать томскую кристальную, остались недовольны количеством накипи в чайнике. Подскажите пожалуйста по опыту какая вода лучшая? Заранее спасибо. Вернуться к началу

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