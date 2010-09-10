Питьевая вода

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Питьевая вода

Сообщение Noone » 11 июл 2019, 12:09

Доброго времени суток. Какую питьевую воду посоветуте покупать в Томске? Недавно начали брать томскую кристальную, остались недовольны количеством накипи в чайнике. Подскажите пожалуйста по опыту какая вода лучшая? Заранее спасибо.
Вернуться к началу
Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Питьевая вода

Сообщение Meran » 11 июл 2019, 22:06

Я бы на вашем месте поставил бы фильтры и не парился больше по этому вопросу, собственно как я и сделал.
Вернуться к началу
BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Питьевая вода

Сообщение BlackFury » Сегодня, 09:23

Можно купить многофункциональные системы очистки колодезной воды для дачи ECOTAR здесь ruswater.com . Их компания пишет на сайте, что задача у этой системы: очистка воды из колодца от цветности, жесткости, перманганатной окисляемости, железа, марганца. Высокая производительность оборудования – до 2,6 м3/час. Стоит данная многофункциональная система от 13 843 рублей
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость