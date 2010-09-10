Питьевая вода
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Питьевая вода
Доброго времени суток. Какую питьевую воду посоветуте покупать в Томске? Недавно начали брать томскую кристальную, остались недовольны количеством накипи в чайнике. Подскажите пожалуйста по опыту какая вода лучшая? Заранее спасибо.
Re: Питьевая вода
Я бы на вашем месте поставил бы фильтры и не парился больше по этому вопросу, собственно как я и сделал.
Re: Питьевая вода
Можно купить многофункциональные системы очистки колодезной воды для дачи ECOTAR здесь ruswater.com . Их компания пишет на сайте, что задача у этой системы: очистка воды из колодца от цветности, жесткости, перманганатной окисляемости, железа, марганца. Высокая производительность оборудования – до 2,6 м3/час. Стоит данная многофункциональная система от 13 843 рублей
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