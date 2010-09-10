Питьевая вода

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Питьевая вода

Сообщение Meran » 11 июл 2019, 22:06

Я бы на вашем месте поставил бы фильтры и не парился больше по этому вопросу, собственно как я и сделал.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Питьевая вода

Сообщение BlackFury » 16 июл 2019, 09:23

Можно купить многофункциональные системы очистки колодезной воды для дачи ECOTAR здесь ruswater.com . Их компания пишет на сайте, что задача у этой системы: очистка воды из колодца от цветности, жесткости, перманганатной окисляемости, железа, марганца. Высокая производительность оборудования – до 2,6 м3/час. Стоит данная многофункциональная система от 13 843 рублей
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Питьевая вода

Сообщение VasiLissa » 28 июл 2020, 16:58

Покупать воду это отличный вариант, если у вас не самая лучшая вода в кране. Наш начальник также считает и поэтому постоянно заказывает здесь воду в кулерах в Москве. По деньгам всё достаточно приемлемо получается. Тем более, таким образом у нас всегда есть горячая и прохладная питьевая вода.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Питьевая вода

Сообщение polpol » Сегодня, 20:30

Я считаю, что лучшей водой считается та, в качестве которой я полностью уверен, вкусная, полезная, доступная по цене и всегда есть под рукой. А у нас в кране центрального водопровода вода годится только для купания, пить ее даже прокипятив неприятно. Поэтому регулярно покупаем питьевую воду "Санталовский источник", которую можно и пить в сыром виде и использовать при приготовлении еды или кипятить для заваривания чая, кофе. В составе этой воды есть натуральная кремниевая кислота, которая благотворно влияет на сосуды и костную ткань и содействует усвоению организма магния и кальция.
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