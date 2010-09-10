Сообщение polpol » Сегодня, 20:30

Я считаю, что лучшей водой считается та, в качестве которой я полностью уверен, вкусная, полезная, доступная по цене и всегда есть под рукой. А у нас в кране центрального водопровода вода годится только для купания, пить ее даже прокипятив неприятно. Поэтому регулярно покупаем питьевую воду "Санталовский источник", которую можно и пить в сыром виде и использовать при приготовлении еды или кипятить для заваривания чая, кофе. В составе этой воды есть натуральная кремниевая кислота, которая благотворно влияет на сосуды и костную ткань и содействует усвоению организма магния и кальция.