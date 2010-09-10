Роторные воздуходувки

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Роторные воздуходувки

Сообщение Dendi1 » 11 июл 2019, 12:10

Ребят, помогите мне найти сервис, который занимается поставкой роторных воздуховок. У меня так и не вышло найти сервис, который этим занимается. Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Роторные воздуходувки

Сообщение oleg2002209 » 11 июл 2019, 22:04

Вряд ли вы тут найдете ответ на вопрос, зайдите на форум зисмо там общаются спецы по данному вопросу.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Роторные воздуходувки

Сообщение Sumail » Сегодня, 09:23

Как говорится богу что тебе удалось наткнуться на меня ведь с этим я сталкиваюсь ежедневно и могу тебе помочь дав парочку советов и один из них будет обратиться к этим ребятам http://vozduhoduvkin.ru которые смогут поставить вам промышленные воздуходувки для пылесосов без лишних проблем.
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