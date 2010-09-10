Салют на свадьбу
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Салют на свадьбу
Подскажите где нормальный салют на свадьбу можно в Москве купить? Хочется чтобы красивый был и за 30 секунд не отстрелялся. Хотя бы минут 5 чтобы шел. Подскажите, кто в теме, где можно купить, чтобы не попасть на подделку? Просто сейчас очень много некачественной пиротехники. Вот случай у подруги на свадьбе был. Заказали они дорогой салют в интернете за 30 тысяч а он всего 2-3 раза выстрелил и все. Заказывали в Китайском магазине пиротехники. Вообщем нужен проверенный вариант.
Re: Салют на свадьбу
привет! когда то знала такую компанию, ну не запомнилась...была тут рядом снами в городе не далеко...могу конечно уточнить если надо...а так вы можете полазить по интернету и поискать..в поисковике, на форумах, по отзывам. а если по отзывам то только отзовик, так как там более правдоподобно все. и фотоотчеты есть.
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