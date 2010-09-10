Сообщение oleg2002209 » 11 июл 2019, 12:10

Подскажите где нормальный салют на свадьбу можно в Москве купить? Хочется чтобы красивый был и за 30 секунд не отстрелялся. Хотя бы минут 5 чтобы шел. Подскажите, кто в теме, где можно купить, чтобы не попасть на подделку? Просто сейчас очень много некачественной пиротехники. Вот случай у подруги на свадьбе был. Заказали они дорогой салют в интернете за 30 тысяч а он всего 2-3 раза выстрелил и все. Заказывали в Китайском магазине пиротехники. Вообщем нужен проверенный вариант.