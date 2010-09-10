Букмекерская контора

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
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Serega33
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 14:24

Букмекерская контора

Сообщение Serega33 » Сегодня, 14:29

Как вы думаете, все букмекерские конторы разводят на деньги? Можно ли повстречать реально нормальную бк?
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ivanklesh
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 17 май 2019, 16:53

Re: Букмекерская контора

Сообщение ivanklesh » Сегодня, 15:26

Не то чтобы во всех, существуют и вполне адекватные букмекеры, в которых делать ставки очень выгодно. Лучшим, по моему мнению, является париматч, так как он никак не осложняет процесс вывода и радует приятными бонусами https://doc.bet/parimatch.htm .
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