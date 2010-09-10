Букмекерская контора
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Букмекерская контора
Как вы думаете, все букмекерские конторы разводят на деньги? Можно ли повстречать реально нормальную бк?
Re: Букмекерская контора
Не то чтобы во всех, существуют и вполне адекватные букмекеры, в которых делать ставки очень выгодно. Лучшим, по моему мнению, является париматч, так как он никак не осложняет процесс вывода и радует приятными бонусами https://doc.bet/parimatch.htm .
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость