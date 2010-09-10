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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 6 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Что читать ребенку 6-7 лет? Цитата Сообщение TanyaLoy » 48 минут назад karina_bogdanova писал(а): Дорогие мамочки! Какие книги вы читали своему ребенку в 6 лет? Дочурка, вообще, очень любит сказки, про принцесс, бабу-ягу, волшебство. Хочется как-то разнообразить ее досуг...



Да, в таком возрасте уже пора переходить на более серьезные книги, нужно расширять кругозор у ребенка Начните с веселых и легких книг, чтобы заинтересовать ребенка. Моя дочурка в полном восторге от рассказов Носова, Драгунского, Зощенко - Да, в таком возрасте уже пора переходить на более серьезные книги, нужно расширять кругозор у ребенкаНачните с веселых и легких книг, чтобы заинтересовать ребенка. Моя дочурка в полном восторге от рассказов Носова, Драгунского, Зощенко - https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej-5-6-let/ Рассказы веселые, смешные, а главные герои в них детки, которые попадают в различные ситуации. Моя Настенька после того, как прослушала рассказ "Тайное становится явным" твердо сказала, что никогда не будет обманывать Вернуться к началу

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