Что читать ребенку 6-7 лет?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Что читать ребенку 6-7 лет?

Сообщение karina_bogdanova » 11 июл 2019, 22:47

Дорогие мамочки! Какие книги вы читали своему ребенку в 6 лет? Дочурка, вообще, очень любит сказки, про принцесс, бабу-ягу, волшебство. Хочется как-то разнообразить ее досуг...
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Что читать ребенку 6-7 лет?

Сообщение TanyaLoy » 12 июл 2019, 01:00

karina_bogdanova писал(а):Дорогие мамочки! Какие книги вы читали своему ребенку в 6 лет? Дочурка, вообще, очень любит сказки, про принцесс, бабу-ягу, волшебство. Хочется как-то разнообразить ее досуг...


Да, в таком возрасте уже пора переходить на более серьезные книги, нужно расширять кругозор у ребенка :D Начните с веселых и легких книг, чтобы заинтересовать ребенка. Моя дочурка в полном восторге от рассказов Носова, Драгунского, Зощенко - https://mishka-knizhka.ru/rasskazy-dlya-detej-5-6-let/ Рассказы веселые, смешные, а главные герои в них детки, которые попадают в различные ситуации. Моя Настенька после того, как прослушала рассказ "Тайное становится явным" твердо сказала, что никогда не будет обманывать :D
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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 19:45

Re: Что читать ребенку 6-7 лет?

Сообщение Ingritt » Сегодня, 19:53

Рекомендую книгу "Восток" автора не помню. Там про белого медведя и девочку. В свое время просто провалилась в эту книгу. А читала я тогда не особо хорошо,но меня это не останавливало.
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