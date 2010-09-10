Забор

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Забор

Сообщение Наташа Швец » 12 июл 2019, 09:07

С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?
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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Re: Забор

Сообщение Генна » 16 минут назад

Так, а почему же ему не простоять, вообще профнастил сейчас используют практически везде из-за его долговечности. Вы даже можете сэкономить немного на таком заборе, просто закажите профнастил в нижнем новгороде от производителя Так он обойдется вам дешевле, а качество у ребят ничем не хуже, поэтому точно не пожалеете, поверьте моему опыту.
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