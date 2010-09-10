Забор
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Забор
С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?
Re: Забор
Все материалы для ворот или заборов живут плюс-минус одинаковое количество лет. Но покупать лучше всего у производителей, так как это будет дешевле и с гарантией потом проблем не возникнет. Мы откатные ворота заказывали у prikss-vorota.ru Бесплатно выехали на замеры, посоветовали материал и через пару часов сказали во сколько это обойдется.
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