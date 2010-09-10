Забор
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Забор
С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?
Re: Забор
Все материалы для ворот или заборов живут плюс-минус одинаковое количество лет. Но покупать лучше всего у производителей, так как это будет дешевле и с гарантией потом проблем не возникнет. Мы откатные ворота заказывали у prikss-vorota.ru Бесплатно выехали на замеры, посоветовали материал и через пару часов сказали во сколько это обойдется.
Re: Забор
я видел такие заборы, они недорогие, но на длительный срок не рассчитывайте.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Забор
Наташа Швец писал(а):С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?
Хм...уважаемый автор поста, смотря какой металл, смотря какая обработка у него будет. Закажете оцинкованное железо, которым занимается https://oooecm.ru/ компания ЭЦМ, будет вам счастье, а вашему забору долгие года службы...
4 сообщения • Страница 1 из 1
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