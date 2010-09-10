Забор

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Забор

Сообщение Наташа Швец » 12 июл 2019, 09:07

С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Забор

Сообщение Яно4ка » 22 авг 2019, 08:11

Все материалы для ворот или заборов живут плюс-минус одинаковое количество лет. Но покупать лучше всего у производителей, так как это будет дешевле и с гарантией потом проблем не возникнет. Мы откатные ворота заказывали у prikss-vorota.ru Бесплатно выехали на замеры, посоветовали материал и через пару часов сказали во сколько это обойдется.
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Забор

Сообщение Bolotov_V » 26 авг 2019, 11:35

я видел такие заборы, они недорогие, но на длительный срок не рассчитывайте.
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sasha@vera
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42

Re: Забор

Сообщение sasha@vera » 08 окт 2019, 17:22

Наташа Швец писал(а):С мужем возник спор, если построить забор из профнастила он долго простоит?

Хм...уважаемый автор поста, смотря какой металл, смотря какая обработка у него будет. Закажете оцинкованное железо, которым занимается https://oooecm.ru/ компания ЭЦМ, будет вам счастье, а вашему забору долгие года службы...
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Забор

Сообщение РусланР » Вчера, 22:51

Заборы из профнастила сейчас пользуются большим спросом, многие именно их ставят. Но нам пока забор менять не нужно, а вот ворота да, прям было необходимо, так что выбор пал на откатные ворота https://vorota750.ru/katalog/vorota/otkatnye Сделали нужного размера в указанный срок и цена на них приемлемая. На сайте есть такая возможность, что можно предварительно рассчитать стоимость. Ворота выполнены из качественных материалов, а также они предоставили гарантию на 5 лет.
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