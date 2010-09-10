продвижение сайтов веб студия Минск
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продвижение сайтов веб студия Минск
Что такое SEO?
В начале давайте разберёмся в терминах. SEO — это аббревиатура от Search Locomotive Optimization, согласие WIKIPEDIA:
SEO — это комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации чтобы поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (чтобы информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (чтобы коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получение дохода) этого трафика.
То есть, простыми словами, это действия, которые вы предпринимаете чтобы поднятия Вашего сайта для верхние строчки поисковиков.
продвижение сайтов беларусь
создание сайтов в беларуси
заказать контекстную рекламу
Чтобы чего нужно SEO продвижение?
Вроде мы написали выше, поисковая оптимизация призвана поднимать сайт в поисковиках.
Информационным ресурсам это надо чтобы наращивания трафика, чтобы эффективно отпускать рекламу для своих сайтах.
Коммерческим сайтам поисковая оптимизация нужна ради привлечения новых покупателей и заказчиков из интернета.
Сиречь попасть на первые позиции в поиске?
Наверняка вас волнует этот вопрос. Однако тут нет общей рекомендации, круг сайт — как человек, строго индивидуален и со своей историей и своим конкурентным окружением.
Краткий алгоритм вывода сайта в Топ:
Собираем семантическое ядро
Изучаем конкурентов в выдаче поисковика сообразно параметрам 1)Наличность страниц 2)Цифра текста/фотографий для страницах 3)Сумма внешних ссылок, изучение доноров ссылок 4)Изучение функционала сайтов конкурентов
Делаем частный сайт лучше конкурентов по этим четырём пунктам
PROFIT!
Разумеется, бывают исключения, не весь сайты попадают в Топ по этой схеме. В таком случае нужно изучить историю доменного имени и сайта:
Летопись домена — который сайт был прежде для этом домене? Не было ли санкций со стороны поисковиков? Напишите записка в поддержку Яндекса и выясните это.
Изучите внешние ссылки, ведущие на Ваш сайт, хоть бы для параметр СПАМ и АГС (дозволено сделать с через этого сервиса). Жрать ли заспамленые доноры или попавшие около АГС? Буде такие ссылки обедать, то нужно решить подобно их удалить. Исполнять это дозволено либо списавшись с вебмастерами сайтов-доноров, либо удалить путем биржу. Буде таких ссылок громада и удалить их не получается, иногда проще и быстрее сменить доменное репутация и начать продвигаться «с нуля».
Закажите аудит у стороннего специалиста. Это отродясь не бывает лишним, даже если Вы разбираетесь в SEO, две головы лучше чем одна.
Поведенческие факторы
Хорошие поведенческие факторы вашего сайта — заклад успешного продвижения по высокочастотным запросам в Яндексе сообразно Москве и Санкт-Петербургу
Это истина
Помните в одном из предыдущих абзацев я писал который надо изучить функционал сайтов-конкурентов из выдачи и сделать его лучше? вот именно это и влияет для поведенческие факторы.
Процент отказов. Смотрим Яндекс Метрику. Ежели барыш отказов больше 20% — предлог начать бурлить о поведенческих факторах сайта
Сделайте на Главной странице слайд-шоу с акциями и скидками, это гораздо улучшает поведенческие факторы
Сделайте на Главной странице форму обратного звонка/подписки, это также улучшает поведенчнские
Опубликуйте для главной странице отзывы о Вас, видео о Вас. Это вновь же улучшит поведенсекие
Посмотрите на конкурентов — который есть у них помимо текста? Какие сервисы? Вроде они упрощают жизнь клиентам/подписчикам? Перенимайте опыт!
Работайте с поисковыми подсказками, сделайте так воеже имя фирмы чаще набирали в поиске с помощью офлайн рекламы либо призывов «ищите выше сайт сообразно такому-то запросу»
variant4
В начале давайте разберёмся в терминах. SEO — это аббревиатура от Search Locomotive Optimization, согласие WIKIPEDIA:
SEO — это комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации чтобы поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определённым запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика (чтобы информационных ресурсов) и потенциальных клиентов (чтобы коммерческих ресурсов) и последующей монетизации (получение дохода) этого трафика.
То есть, простыми словами, это действия, которые вы предпринимаете чтобы поднятия Вашего сайта для верхние строчки поисковиков.
продвижение сайтов беларусь
создание сайтов в беларуси
заказать контекстную рекламу
Чтобы чего нужно SEO продвижение?
Вроде мы написали выше, поисковая оптимизация призвана поднимать сайт в поисковиках.
Информационным ресурсам это надо чтобы наращивания трафика, чтобы эффективно отпускать рекламу для своих сайтах.
Коммерческим сайтам поисковая оптимизация нужна ради привлечения новых покупателей и заказчиков из интернета.
Сиречь попасть на первые позиции в поиске?
Наверняка вас волнует этот вопрос. Однако тут нет общей рекомендации, круг сайт — как человек, строго индивидуален и со своей историей и своим конкурентным окружением.
Краткий алгоритм вывода сайта в Топ:
Собираем семантическое ядро
Изучаем конкурентов в выдаче поисковика сообразно параметрам 1)Наличность страниц 2)Цифра текста/фотографий для страницах 3)Сумма внешних ссылок, изучение доноров ссылок 4)Изучение функционала сайтов конкурентов
Делаем частный сайт лучше конкурентов по этим четырём пунктам
PROFIT!
Разумеется, бывают исключения, не весь сайты попадают в Топ по этой схеме. В таком случае нужно изучить историю доменного имени и сайта:
Летопись домена — который сайт был прежде для этом домене? Не было ли санкций со стороны поисковиков? Напишите записка в поддержку Яндекса и выясните это.
Изучите внешние ссылки, ведущие на Ваш сайт, хоть бы для параметр СПАМ и АГС (дозволено сделать с через этого сервиса). Жрать ли заспамленые доноры или попавшие около АГС? Буде такие ссылки обедать, то нужно решить подобно их удалить. Исполнять это дозволено либо списавшись с вебмастерами сайтов-доноров, либо удалить путем биржу. Буде таких ссылок громада и удалить их не получается, иногда проще и быстрее сменить доменное репутация и начать продвигаться «с нуля».
Закажите аудит у стороннего специалиста. Это отродясь не бывает лишним, даже если Вы разбираетесь в SEO, две головы лучше чем одна.
Поведенческие факторы
Хорошие поведенческие факторы вашего сайта — заклад успешного продвижения по высокочастотным запросам в Яндексе сообразно Москве и Санкт-Петербургу
Это истина
Помните в одном из предыдущих абзацев я писал который надо изучить функционал сайтов-конкурентов из выдачи и сделать его лучше? вот именно это и влияет для поведенческие факторы.
Процент отказов. Смотрим Яндекс Метрику. Ежели барыш отказов больше 20% — предлог начать бурлить о поведенческих факторах сайта
Сделайте на Главной странице слайд-шоу с акциями и скидками, это гораздо улучшает поведенческие факторы
Сделайте на Главной странице форму обратного звонка/подписки, это также улучшает поведенчнские
Опубликуйте для главной странице отзывы о Вас, видео о Вас. Это вновь же улучшит поведенсекие
Посмотрите на конкурентов — который есть у них помимо текста? Какие сервисы? Вроде они упрощают жизнь клиентам/подписчикам? Перенимайте опыт!
Работайте с поисковыми подсказками, сделайте так воеже имя фирмы чаще набирали в поиске с помощью офлайн рекламы либо призывов «ищите выше сайт сообразно такому-то запросу»
variant4
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