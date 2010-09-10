Киберспортивные ру - букмекеры
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Киберспортивные ру - букмекеры
Хочу попробовать делать ставки на CS и Доту. Какую контору можете порекомендовать для этого, кто где ставит, плюсы и минусы? И какие там минимальные суммы принимают, не хочется рисковать 100$?
- LarisaKrylova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
- Откуда: Рязань
Re: Киберспортивные ру - букмекеры
Проще всего разобраться и начать ставить в отечественных конторах. Для этого подойдет любой из российских букмекеров https://www.strategya.com/bukmekerskie- ... ussia-sng/ - по понятным причинам советую выбирать верхних из рейтинга:) если конечно не любите постоянно решать возникающие проблемы.
Первая контора довольно неплохая – много предложений в том числе, в live. В Леоне так же отличный выбор, они у себя даже вынесли Киберспорт в отдельный раздел. Я обычно в лайве ставлю, поэтому мониторю кэфы в обоих. Если будете делать предварительные ставки, то Париматч получше будет, так как там роспись (предложений для каждой конкретной игры) на порядок больше.
Насчет суммы ставок не переживайте, быстро не разоритесь) Там вроде от 10 рублей можно проставлять.
Первая контора довольно неплохая – много предложений в том числе, в live. В Леоне так же отличный выбор, они у себя даже вынесли Киберспорт в отдельный раздел. Я обычно в лайве ставлю, поэтому мониторю кэфы в обоих. Если будете делать предварительные ставки, то Париматч получше будет, так как там роспись (предложений для каждой конкретной игры) на порядок больше.
Насчет суммы ставок не переживайте, быстро не разоритесь) Там вроде от 10 рублей можно проставлять.
Re: Киберспортивные ру - букмекеры
Хочу попробовать делать ставки на CS и Доту. Какую контору можете порекомендовать для этого, кто где ставит, плюсы и минусы? И какие там минимальные суммы принимают, не хочется рисковать 100$?
Ну так вы не ставьте сразу же большие деньги! Начните с маленькой суммы и посмотрите как пойдет. Что касается конторы, то фонбет https://sportstavki.online/totalizator-fonbet принимает ставки на киберспорт.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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