Сообщение Bolotov_V » 12 июл 2019, 21:19

Хочу попробовать делать ставки на CS и Доту. Какую контору можете порекомендовать для этого, кто где ставит, плюсы и минусы? И какие там минимальные суммы принимают, не хочется рисковать 100$?