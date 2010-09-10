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Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

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Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:54

Нужно скачать телегу на седьмую винду, пробую версию с официального сайта – не получается. Кто знает в чем может быть проблема и может ли кто-то скинуть по скайпу установочную версию, может я не оттуда качаю? Нашел через гугл сайт, где можно его скачать https://allmessengers.net/ , кто-то оттуда скачивал какие-либо приложения, все нормально работает?
зы. Windows 10, 64 бит.
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