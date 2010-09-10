Скачать telegram мессенджер
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Скачать telegram мессенджер
Нужно скачать телегу на седьмую винду, пробую версию с официального сайта – не получается. Кто знает в чем может быть проблема и может ли кто-то скинуть по скайпу установочную версию, может я не оттуда качаю? Нашел через гугл сайт, где можно его скачать https://allmessengers.net/ , кто-то оттуда скачивал какие-либо приложения, все нормально работает?
зы. Windows 10, 64 бит.
зы. Windows 10, 64 бит.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Компьютеры, софт»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость