Скачать telegram мессенджер
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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Скачать telegram мессенджер
Нужно скачать телегу на седьмую винду, пробую версию с официального сайта – не получается. Кто знает в чем может быть проблема и может ли кто-то скинуть по скайпу установочную версию, может я не оттуда качаю? Нашел через гугл сайт, где можно его скачать https://allmessengers.net/ , кто-то оттуда скачивал какие-либо приложения, все нормально работает?
зы. Windows 10, 64 бит.
зы. Windows 10, 64 бит.
Re: Скачать telegram мессенджер
Я принял решение скачать telegram установить это приложение на ПК с ОС Windows 10 из-за высокой скорости обмена сообщениями и полной конфиденциальности данных, в отличии от глючного скайпа. Нравится то, что telegram не занимает много места на ПК и для него не нужны высокие системные требования.
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