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karina_bogdanova Гость RZN.info Сообщения: 7 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33 Re: Кто читает? Цитата Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 01:16 TanyaLoy писал(а): Люблю исторические книги. Перечитала все, что было в семейной библиотеке. Подскажите, что можно почитать?



Есть очень хорошая серия книг данного направления, купить которую можно на ресурсе Якобу. Причем, вы можете купить как несколько экземпляров, так и все оптом. Книги “Песнь льда и пламени” Есть очень хорошая серия книг данного направления, купить которую можно на ресурсе Якобу. Причем, вы можете купить как несколько экземпляров, так и все оптом. Книги “Песнь льда и пламени” https://www.yakaboo.ua/book_series/view ... meni_AST_/ известны по всему миру, поэтому, если вы еще их не читали, настоятельно рекомендую уделить им все свое свободное время. Поверьте, это несказанное удовольствие. Рекомендую! Вернуться к началу

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