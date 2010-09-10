Кто читает?

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Кто читает?

Сообщение TanyaLoy » 13 июл 2019, 23:34

Люблю исторические книги. Перечитала все, что было в семейной библиотеке. Подскажите, что можно почитать?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Кто читает?

Сообщение karina_bogdanova » 14 июл 2019, 01:16

TanyaLoy писал(а):Люблю исторические книги. Перечитала все, что было в семейной библиотеке. Подскажите, что можно почитать?


Есть очень хорошая серия книг данного направления, купить которую можно на ресурсе Якобу. Причем, вы можете купить как несколько экземпляров, так и все оптом. Книги “Песнь льда и пламени” https://www.yakaboo.ua/book_series/view ... meni_AST_/ известны по всему миру, поэтому, если вы еще их не читали, настоятельно рекомендую уделить им все свое свободное время. Поверьте, это несказанное удовольствие. Рекомендую!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 17:48

Re: Кто читает?

Сообщение irinakotova » Сегодня, 18:05

Вчера скачала только книгу.
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