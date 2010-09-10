Кто читает?
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Кто читает?
Люблю исторические книги. Перечитала все, что было в семейной библиотеке. Подскажите, что можно почитать?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Кто читает?
TanyaLoy писал(а):Люблю исторические книги. Перечитала все, что было в семейной библиотеке. Подскажите, что можно почитать?
Есть очень хорошая серия книг данного направления, купить которую можно на ресурсе Якобу. Причем, вы можете купить как несколько экземпляров, так и все оптом. Книги “Песнь льда и пламени” https://www.yakaboo.ua/book_series/view ... meni_AST_/ известны по всему миру, поэтому, если вы еще их не читали, настоятельно рекомендую уделить им все свое свободное время. Поверьте, это несказанное удовольствие. Рекомендую!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Кто читает?
Вчера скачала только книгу.
Re: Кто читает?
Очень рекомендую В. Пикуль. Битва железных канцлеров хорошая его книга
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