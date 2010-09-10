Гравюра с видами Рязани. Сувенир, подарок.

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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SYLVIAN32
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 35 минут назад

Гравюра с видами Рязани. Сувенир, подарок.

Сообщение SYLVIAN32 » 20 минут назад

Изготавливаем гравюры на латуни с видами, памятниками г. Рязани. Выполнена в классической технике травления в кислотах, чернение штриха, покрытие лаком. На заказ - гравюра по вашему фото. https://www.avito.ru/ryazan/mebel_i_int ... 1789122669 https://vk.com/club95563524
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