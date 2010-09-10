Строительная техника

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Генна
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 10:41

Строительная техника

Сообщение Генна » 16 июл 2019, 09:03

Срочно нужна хорошая строительная техника. Кто знает, где такую можно купить?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительная техника

Сообщение Алексей Кобзарь » 36 минут назад

Я уже не первый год в сфере строительства и в прошлом году тоже закупал технику. Мне нужны были погрузчики и экскаваторы, долго мониторил рынок и в конечно итоге понял, что хорошая продажа строительной техники в компании Цеппелин. У них на сайте представлено много разных моделей техники, каждая из них хорошего качества и точно долго прослужит. Зайди на сайт и там уже посмотри какая именно нужна тебе.
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