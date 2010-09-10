Сообщение Фогилев » Сегодня, 12:08

Хочу сделать теплицу во дворе дома. Следующей весной пригодится, а этим летом, может быть, успею посеять и получить урожай редиса. Вопрос в том, как соединять металлические детали каркаса теплицы? Сосед собирал с помощью мелких винтиков-болтиков, сказал, что долго и неудобно. А у него теплица гораздо меньших размеров, чем запланировал я.