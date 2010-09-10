Теплица

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Фогилев
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:16

Теплица

Сообщение Фогилев » Сегодня, 12:08

Хочу сделать теплицу во дворе дома. Следующей весной пригодится, а этим летом, может быть, успею посеять и получить урожай редиса. Вопрос в том, как соединять металлические детали каркаса теплицы? Сосед собирал с помощью мелких винтиков-болтиков, сказал, что долго и неудобно. А у него теплица гораздо меньших размеров, чем запланировал я.
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RosKoToR
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 15:08

Re: Теплица

Сообщение RosKoToR » Сегодня, 12:15

У нас каркас теплицы из стальных уголков. Для соединения использовали сварку. Делали на века. У вас, я так понимаю, что-то полегче, типа алюминиевого профиля? Тут не подскажу.
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Босоножка
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 18:31

Re: Теплица

Сообщение Босоножка » Сегодня, 12:23

Муж сделал основу теплицы из обычных ПВХ труб. Мы ее разбираем и убираем на зиму. По высоте она не очень большая, выращиваю в ней разные виды салата и зелень: укроп, петрушку, базилик
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Ленивец
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 23:47

Re: Теплица

Сообщение Ленивец » Сегодня, 12:28

Мне кажется, существенно упростить работу можно, если использовать для соединения металлические заклепки. Но для этого вам понадобится такой инструмент, как заклёпочник, удобнее, если он будет двуручный https://instrumtorg.ru/product/zaklepoc ... 8-mm-bars/ Слишком дорогие, профессиональные варианты не рекомендую брать, учитывая, что работа разовая.
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