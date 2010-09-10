Теплица
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Теплица
Хочу сделать теплицу во дворе дома. Следующей весной пригодится, а этим летом, может быть, успею посеять и получить урожай редиса. Вопрос в том, как соединять металлические детали каркаса теплицы? Сосед собирал с помощью мелких винтиков-болтиков, сказал, что долго и неудобно. А у него теплица гораздо меньших размеров, чем запланировал я.
Re: Теплица
У нас каркас теплицы из стальных уголков. Для соединения использовали сварку. Делали на века. У вас, я так понимаю, что-то полегче, типа алюминиевого профиля? Тут не подскажу.
Re: Теплица
Муж сделал основу теплицы из обычных ПВХ труб. Мы ее разбираем и убираем на зиму. По высоте она не очень большая, выращиваю в ней разные виды салата и зелень: укроп, петрушку, базилик
Re: Теплица
Мне кажется, существенно упростить работу можно, если использовать для соединения металлические заклепки. Но для этого вам понадобится такой инструмент, как заклёпочник, удобнее, если он будет двуручный https://instrumtorg.ru/product/zaklepoc ... 8-mm-bars/ Слишком дорогие, профессиональные варианты не рекомендую брать, учитывая, что работа разовая.
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