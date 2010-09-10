ГК ОптТорг приглашает к сотрудничеству организаторов СП
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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ГК ОптТорг приглашает к сотрудничеству организаторов СП
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TM Roxy - круги, органайзеры, товары в дорогу
TM Swimtrenner
ОРТО ПАЗЛ, ОРТО ДОН - штучно и наборами
Детские Кулеры АкваНяня
Детская Безопастность
Трусики для приучения к горшку
и многие другие Хиты детских товаров....
SpOptTorg.ru ( http://spopttorg.ru/ ) :
Канцелярские товары
Товары для школы
Игры, игрушки
Творчество
а так-же более 20000 разнообразных товаров
+7(900)925-7111 Viber, WhatsApp
8(800)444-4192 ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ
1 сообщение • Страница 1 из 1
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