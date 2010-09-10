Медали

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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Медали

Сообщение Мастер. » 3 минуты назад

Всем привет. Не так давно я начала скупать награды для своей коллекции фалериста и считаю, что они обязательно должны быть разной целевой направленности. Внимательно изучила для сравнения несколько торговых площадок и потом только в этом https://www.mir-faleristiki.ru/catalog/ ... ossii.html разделе нашла недорогую медаль «Юный патриот России» и есть возможность с доставкой на дом её купить. Вы как считаете, какими критериями стоит руководствоваться в процессе ведения поиска наград для своих коллекций в интернете? Хотелось бы прямо сейчас обсудить эту тему и очень надеюсь, что вы поделитесь рассуждениями касательно данного вопроса.
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