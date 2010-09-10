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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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Мастер. Гость RZN.info Сообщения: 26 Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53 Медали Цитата Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:09 Приветствую, вас. Я планирую собрать как можно больше наград в своей коллекции шуточного формата и поэтому отправилась просматривать в интернет многочисленные каталоги, чтобы сравнить между собой цены и условия сотрудничества. Сюда https://voenmag.ru/catalog/novye-tovary ... henshchina заглянула и была приятно удивлена, что медаль «Любителю русской бани» стоит совсем недорого, в отличие от остальных медалей. Вы как считаете, стоит ли отдавать предпочтение недорогим наградам или же лучше придерживаться какой-то особой ценовой категории? Интересно будет с вами обсудить эту тему и надеюсь, что вы тоже поделитесь своими мнениями, потому что для меня они очень важны. Вернуться к началу

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