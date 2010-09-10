Азарт

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Азарт

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 13:54

На досуге люблю покрутить слоты на этом http://azino.ru.net/ сайте. На нем нет проблем с регистрацией, простые правила и нет проблем с выводом денег.Чаще всего я делаю минимальную ставку, но это не мешает мне поднимать большие деньги.Есть на форуме еще любитель позависать в казино?
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