Сообщение Sumail » Сегодня, 15:33

Ребят, всем привет, у меня здесь случилась очень грустная ситуация, сломался пневмокомпрессор, и теперь мне нужно найти профессионалов, которые смогут его отремонтировать, надеюсь вы мне поможете найти таковых, заранее спасибо.