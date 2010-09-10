Ремонт пневмокомпрессора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение Sumail » Сегодня, 15:33

Ребят, всем привет, у меня здесь случилась очень грустная ситуация, сломался пневмокомпрессор, и теперь мне нужно найти профессионалов, которые смогут его отремонтировать, надеюсь вы мне поможете найти таковых, заранее спасибо.
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