Ремонт пневмокомпрессора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение Sumail » Вчера, 15:33

Ребят, всем привет, у меня здесь случилась очень грустная ситуация, сломался пневмокомпрессор, и теперь мне нужно найти профессионалов, которые смогут его отремонтировать, надеюсь вы мне поможете найти таковых, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:54

Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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