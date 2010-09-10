Ремонт пневмокомпрессора
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Ремонт пневмокомпрессора
Ребят, всем привет, у меня здесь случилась очень грустная ситуация, сломался пневмокомпрессор, и теперь мне нужно найти профессионалов, которые смогут его отремонтировать, надеюсь вы мне поможете найти таковых, заранее спасибо.
Re: Ремонт пневмокомпрессора
Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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