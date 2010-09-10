Ремонт пневмокомпрессора

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение Sumail » Вчера, 15:33

Ребят, всем привет, у меня здесь случилась очень грустная ситуация, сломался пневмокомпрессор, и теперь мне нужно найти профессионалов, которые смогут его отремонтировать, надеюсь вы мне поможете найти таковых, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 03:54

Никогда честно говоря с этим не сталкивался, единственное что могу добавить, так это то, что вам действительно нужно подобрать максимально профессиональную компанию, которая этим занимается, удачи вас, уверен у вас все получится.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ремонт пневмокомпрессора

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:12

Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании UniversalService24 Новоостаповская 6А стр12. м.Дубровка. +7(926)391-86-31. По отзывам друзей я понял, что здесь работают профессионалы с очень большим опытом роботы, которые выполняют свою работу качесвтенно, что касаемо цен, так они там весьма приемлемые.
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