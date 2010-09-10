Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 10:12

Привет бро, у меня как не странно недавно была такая же ситуация, и лично я по рекомендациям друзей обращался к этой компании UniversalService24 Новоостаповская 6А стр12. м.Дубровка. +7(926)391-86-31. По отзывам друзей я понял, что здесь работают профессионалы с очень большим опытом роботы, которые выполняют свою работу качесвтенно, что касаемо цен, так они там весьма приемлемые.